ŞIRNAK Cizre'de koronavirüs vakalarında düşüş başladı - Son Dakika

ŞIRNAK Cizre'de koronavirüs vakalarında düşüş başladı

Cizre'de koronavirüs vakalarında düşüş başladıKORONAVİRÜSÜYLE mücadelede normalleşme adımlarının atılmasının ardından salgının yayıldığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başladı.

Cizre'de koronavirüs vakalarında düşüş başladı

Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı

KORONAVİRÜSÜYLE mücadelede normalleşme adımlarının atılmasının ardından salgının yayıldığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başladı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü dönemde, Şırnak'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı tedbirlerle ve uyguladığı denetimlerle vaka sayısında büyük bir düşüş yaşandı. Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'a kadar, kentte görülen 80 vakanın 75'i sağlığına kavuşup hastanelerden taburcu oldu. Ancak bu tarihten sonra Cizre ilçesinde vatandaşlar tedbirlere uymayınca vakalarda artış yaşandı. İlçede çok sayıda adreste karantina uygulaması başlatıldı. İlçedeki hastaneler de pandemi hastanelerine dönüştürüldü.

BAYRAM ZİYARETİ VE TAZİYELER VAKALARDA ARTIŞA NEDEN OLDU

Cizre ilçesini ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan, 18 Haziran'da pik noktasına ulaşan vakalarda hızlı düşüşlerin yaşanmaya başladığını söyledi. Beraberindeki Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile birlikte ilçedeki esnafla bir araya gelen Vali Pehlivan, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Vali Pehlivan, Cizre'deki koronavirüs vakalarının artışında ramazan bayramı ziyareti ve taziyelerden kaynaklandığını söyledi. Cizre'de sahada 20 sağlık ekibinin çalıştığını söyleyen Vali Pehlivan, "Bayram öncesinde sıfıra yaklaşmıştık. Bayramda biraz temasın olması, bayram sürecinde her ne kadar sokağa çıkma yasağı olsa da belirli ziyaret ve taziyelerin olması özellikle Cizre'de vakaların artmasına neden olmuştur. Bu vaka artışının yaşandığı Cizre ilçemizde de münhasır ekipler oluşturduk. Şu an sahada hem filyasyonu hem de sağlık taramasını gerçekleştiren 20 ayrı ekibimiz var" dedi.

'PANİK GEREKTİREN BİR HUSUS YOK'

Şırnak merkez ve diğer ilçelerindeki hastanelerin kapasitelerinin koronavirüsle mücadelede yeterli durumda olduğunu aktaran Vali Pehlivan, "Şu anda hiçbir pozitif vaka evine gönderilmemektedir. Zaman zaman sosyal medyada da bu konuda bazı paylaşımlar oluyor. Pozitif olup evine gönderilen hiçbir vaka yoktur. Tam tersi pozitif vakaları aldığımız gibi semptomlu olanları da hastanelerimize, sağlık kuruluşlarımızda takip ediyoruz. İl dışına da sevk kesinlikle yapılmamaktadır. Hastanelerimizin imkanları yeterlidir. Bu anlamda da vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kaymakamlığımız bizzat bu süreci takip ediyor. Cizreli hemşehrilerimize müsterih olmalarını, panik gerektiren bir hususun olmadığını, vaka sayısının da düşüşe geçtiğini, bununla birlikte adına kontrollü sosyal hayat dediğimiz bu süreçte tedbiri de elden bırakmamamız gerektiğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler dışındaki verilere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Vali Pehlivan, şunlar söyledi:

"Vatandaşlarımızın duyarlılığı arttıkça inanıyorum ki bu süreç daha da kısalacak. Normalleşme sürecinin adı normale dönecek. Kontrollü yaşamdan da sosyal yaşama doğru müşterek mücadele ile müşterek gayret ile hep birlikte inşallah adım adım ilerleyeceğiz."

'KURALLARA UYMADIK, ÖNLEM ALMADIK'

İlçe sakinlerinden Abdulaziz Bilge, tedbirlere uymadıklarından dolayı koronavirüste artış yaşandığını söyledi. Bilge, "Bunun gerçekten sorgulanması gerekiyor. Halk olarak özeleştiri yapmamız gerekiyor. Kurallara önce uymadık, önlem almadık. Özellikle normalleşme süreci ile birlikte halkta bir rehavet oluştu. Bu rehavet ile birlikte ister istemez vakalarda bir artış meydana geldi. Ölümler olunca halkta büyük bir tedirginlik başladı" dedi.

Vakaların düşüş gösterdiği Cizre'de sokağa çıkan vatandaşların büyük bir kısmının maskeli olduğu gözlendi. Maskesizlerin yanı sıra bazı kişilerin ise maskeleri kollarına ya da çene altlarına taktıkları görüldü. Vaka artışlarından sonra 10 günlük kepenk kapatma kararı alan Cizre esnafının bir kısmının, dükkanlarını açtığı belirtildi.

Türkiye, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK Cizre'de koronavirüs vakalarında düşüş başladı - Son Dakika

Son Dakika

20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:59 Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yanlış bilinen noktaları tek tek sıraladı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 12:08 Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
07:53
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:54
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 20:25:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞIRNAK Cizre'de koronavirüs vakalarında düşüş başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]