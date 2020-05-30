ŞIRNAK-CİZRE'DE SERVİS ŞOFÖRÜNÜN SOKAK HAYVANLARIYLA DOSTLUĞU - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, servis şoförlüğü yapan hayvansever Mazlum Serim (30), 10 yıldır barınak yapıp sokak hayvanlarını besliyor. Kendisini sokak hayvanlarına adayan Serim, maaşının önemli bir kısmını da onlar için harcıyor.

Cizre'de okul servisi şoförlüğü yapan Mazlum Serim, 10 yıl önce ilçedeki değişik noktalara hayvan barınağı yapmaya başladı. Maaşının önemli bir kısmıyla da sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılayan Serim, sosyal medyada 'Cizre Hayvanseverler Topluluğu' adıyla da sayfa açtı. İlçede görev yapan 3 öğretmen, 1 inşaat işçisi ve 1 TIR şoförünün de gönüllü olarak destek verdiği Serim, mamaların bir kısmını sosyal medya üzerinden gönüllülerden karşılıyor. Para talebinde bulunmayan ve sadece mama desteği kabul eden Serim, arkadaşlarıyla birlikte her gün yaklaşık 60 sokak hayvanının mama ve su ihtiyacını gideriyor.

'UMUYORUM Kİ BU SEVGİYİ HERKESE AŞILARIZ'

Gönüllü olarak 5 arkadaşı ile birlikte sokakta yaşayan hayvanlara barınma ve beslenme konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Serim, "Mamaların yüzde 70'ini kendi arkadaşlarımızla beraber karşılıyoruz. Kalan yüzde 30'unu sosyal medya üzerinden bizlere güvenen arkadaşlardan karşılıyoruz. Cizre'nin birçok noktasına mama istasyonları ve kulübeler kurduk. Umuyorum ki bu sevgiyi herkese aşılarız. Günlük olarak beslediğimiz hayvan sayısı 60 civarındadır. Buradaki amacımız hayvan sevgisini insanlara aşılamak ve onlara daha rahat ve ferah bir yaşam sunabilmektir" dedi.

'BURADAN TÜM YETKİLİLERE SESLENİYORUZ, BİZE DESTEK ÇIKSINLAR'

Cizre'de öğretmenlik yapan Mehmet Rıdvan Köşeyi ise "Cizre Hayvanseverler Topluluğu olarak Mazlum Serim başkanlığında Cizre'de bulunan bütün sahipsiz hayvanların mama ihtiyacını karşılıyoruz. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Bize destek çıksınlar. Bu farkındalığı herkese yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.