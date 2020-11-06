Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor - Son Dakika

Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor

06.11.2020 12:41

- Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor Şırnak'ta huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor Şırnak'ta devletin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor.

- Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor

Şırnak'ta huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta devletin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor. Son zamanlarda Şırnak'ta yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası'nın ardından kentte bu kez de Şırnak Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası yapılacak.

Şırnak'ta huzur ve güven ortamının sosyal yaşama yansımaları sürüyor. Yıllarca çatışmaların yaşandığı Cudi Dağı eteklerinde tenis heyecanı yaşanıyor. Cudi Dağı eteklerinde bulunan Şırnak Üniversitesi spor tesislerinde 12-15 Kasımda Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası yapılacak. Türkiye Tenis Federasyonu ile Şırnak Valiliği'nce düzenlenecek olan ve 120'ye yakın sporcunun katılacağı etkinlik 4 gün sürecek. Dereceye giren sporcuların ödül töreni 15 Kasım Pazar günü yapılacak.

"Şırnak spor şehri olacak"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın tenise olan merakını bildiği için kente bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti. Birlik, "Burada bir karar alındı. Cudi Dağı eteklerinde ulusal bir Cudi Cup Tenis Şampiyonası'nın yapılacağını uygun gördüler. Bizler de hemen çalışmalarımızı yaptık, onay alındı. Şırnak'ta Cudi Cup Ulusal Kupası Tenis Turnuvası düzenlenecek. 12-15 Kasım tarihlerinde güzel tesislerimizde yapacağız. Şırnak üniversitesi ile Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak biz işbirliği protokolü yaptık. İş birliği protokolü çerçevesinde Şırnak Üniversitesi kampüsünde iki kapalı ve iki tane açık tenis kortu ve bir tanede semt sahası şeklinde modern tesisler yapılıyor. En kısa zamanda tamamlanarak Şırnaklı sporcuların o spor kompleksini kullanması için elimizden geleni yapıyoruz. Şırnak güzel bir tesis kazandı. Şırnak Cudi Cup Ulusal Kupası Tenis Turnuvası'na şu ana kadar 101 sporcu başvuru yaptı. Başvurular devam ediyor. Yaklaşık 120 civarında başvuru bekliyoruz. Bu Şırnak Cudi Cup Ulusal Kupa Tenis Turnuvası'nın ardından uluslararası bir turnuva yapmayı hedefliyoruz. Şırnak bir spor şehri olsun dedik. Birçok çalışma yaptık. Pandemi nedeniyle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Habur Çayında kotalı rafting şampiyonası düzenledik. Kota koymamıza rağmen 200 sporcu başvuru yaptı. Yaklaşık 40 ilden geldiler sporcular. Öncesinde Şırnak Namaz dağında yamaç paraşütü Türkiye hedef şampiyonasının finalini yaptık. Çok güzel idi, festival şeklinde geçti. Profesyonel sporcular tarafından paraşüte meraklı misafirlerimizi uçurduk. Güzel bir duygu yaşadılar. İnşallah bu tür aktiviteler ilimizde artarak devam edecektir" dedi.

Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor
Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor
Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor
Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor
Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor
Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor
Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor

Şırnak, Huzur, Tenis, Cudi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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