Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor - Son Dakika

Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor

07.11.2020 00:57
Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor, System.String[]

Şırnak'ta devletin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor.

Şırnak'ta devletin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor. Son zamanlarda Şırnak'ta yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası'nın ardından kentte bu kez de Şırnak Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası yapılacak.

Şırnak'ta huzur ve güven ortamının sosyal yaşama yansımaları sürüyor. Yıllarca çatışmaların yaşandığı Cudi Dağı eteklerinde tenis heyecanı yaşanıyor. Cudi Dağı eteklerinde bulunan Şırnak Üniversitesi spor tesislerinde 12-15 Kasımda Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası yapılacak. Türkiye Tenis Federasyonu ile Şırnak Valiliği'nce düzenlenecek olan ve 120'ye yakın sporcunun katılacağı etkinlik 4 gün sürecek. Dereceye giren sporcuların ödül töreni 15 Kasım Pazar günü yapılacak.

"Şırnak spor şehri olacak"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın tenise olan merakını bildiği için kente bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti. Birlik, "Burada bir karar alındı. Cudi Dağı eteklerinde ulusal bir Cudi Cup Tenis Şampiyonası'nın yapılacağını uygun gördüler. Bizler de hemen çalışmalarımızı yaptık, onay alındı. Şırnak'ta Cudi Cup Ulusal Kupası Tenis Turnuvası düzenlenecek. 12-15 Kasım tarihlerinde güzel tesislerimizde yapacağız. Şırnak üniversitesi ile Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak biz işbirliği protokolü yaptık. İş birliği protokolü çerçevesinde Şırnak Üniversitesi kampüsünde iki kapalı ve iki tane açık tenis kortu ve bir tanede semt sahası şeklinde modern tesisler yapılıyor. En kısa zamanda tamamlanarak Şırnaklı sporcuların o spor kompleksini kullanması için elimizden geleni yapıyoruz. Şırnak güzel bir tesis kazandı. Şırnak Cudi Cup Ulusal Kupası Tenis Turnuvası'na şu ana kadar 101 sporcu başvuru yaptı. Başvurular devam ediyor. Yaklaşık 120 civarında başvuru bekliyoruz. Bu Şırnak Cudi Cup Ulusal Kupa Tenis Turnuvası'nın ardından uluslararası bir turnuva yapmayı hedefliyoruz. Şırnak bir spor şehri olsun dedik. Birçok çalışma yaptık. Pandemi nedeniyle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Habur Çayında kotalı rafting şampiyonası düzenledik. Kota koymamıza rağmen 200 sporcu başvuru yaptı. Yaklaşık 40 ilden geldiler sporcular. Öncesinde Şırnak Namaz dağında yamaç paraşütü Türkiye hedef şampiyonasının finalini yaptık. Çok güzel idi, festival şeklinde geçti. Profesyonel sporcular tarafından paraşüte meraklı misafirlerimizi uçurduk. Güzel bir duygu yaşadılar. İnşallah bu tür aktiviteler ilimizde artarak devam edecektir" dedi. - ŞIRNAK

Şırnak, Huzur, Tenis, Cudi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Tarihi seçim ABD halkını ikiye böldü! Trump ve Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti! Anlaşma iptal edildi Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın         
00:09
ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak         
23:57
Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı         
23:25
Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın         
22:55
Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı         
22:08
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 01:24:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei