Şırnak, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Şırnak, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak

19.05.2021 16:00
Şırnak, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak, System.String[]

23 Mayıs tarihlerinde Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

23 Mayıs tarihlerinde Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Sporcuların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gösteri ekibi SOLATÜRK gösteri yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun desteğiyle Şırnak'ta Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası düzenlenecek. Valilik, belediye ve üniversitenin katkılarıyla kentte ilk kez düzenlenecek turnuvaya birçok ilden 150'den fazla sporcu katılacak. Turnuvaya son gün programına Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da katılması beklenirken, Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi 'SOLOTÜRK' etkinlik kapsamında Şırnak semalarında gösteri yapacak.Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile birlikte turnuvanın düzenleneceği alanda inceleme yaptı. Cudi Dağı'nın teröristlerden temizlenmesiyle oluşan huzur ve güven ortamının ardından böylesi etkinliklerin sürdürüleceğini aktaran Vali Pehlivan, "Yıllardır terörle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin çalışmalarıyla yurdumuzun her yanında olduğu gibi, ilimizde Kato'da, Namaz Dağı'nda, Gabar'da, Cudi'nin zirvesinde Allah'a şükür bayrağımız dalgalanıyor. Cudi'nin bundan böyle inşallah iyi haberlerle, gelişmelerle, güzel faaliyetlerle anılması adına bu etkinliğimizin adını 'Cudi' koyduk. Cudi Cup Tenis Festivali adı altında bu etkinliğimiz gerçekleşecek. Kayıt yaptıran sporcuların sayısına bakınca 150'yi aştığını, festivale ilgili olduklarını görüyoruz. Yarından itibaren müsabakalar başlayacak. Şırnak'ta gençlerimizin kendilerini her alanda geliştirmesini çok önemsiyoruz. Spor da bu alanlardan birisi. Gençlerin gelişim sürecinde sporun çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyoruz ve aynı zamanda sporun kardeşliği, dayanışmayı, dostluğu pekiştirdiğini de biliyoruz. İlimizde sağlamış olduğumuz güvenlik ve huzur ikliminin kalıcı hale gelmesi, yarınlara taşınması bu anlamda da yine sporun önemine, katkısına inanıyoruz" dedi.


Şırnak, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak
Şırnak, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak
Şırnak, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak
Şırnak, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Şırnak, Mayıs, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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