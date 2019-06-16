Son Dakika Haberleri: Şırnak'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

15 dakika önce

İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak İdil ilçesi bölgesinde, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak İdil ilçesi bölgesinde, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:57 Kaynak: İHA
Jandarma, İdil, Şırnak, Güncel
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