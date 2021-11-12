Şırnak dağları beyaza büründü - Son Dakika

Şırnak dağları beyaza büründü

Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

ŞIRNAK - Şırnak'ta yüksek dağlara kar yağdı. Beyaz gelinliğini giyen dağlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde bulunan Kato, Marinus, Kelmemet, Kerkür ve Tanin dağları beyaz örtüye büründü. Dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava 3 bin rakımlı dağlara kar yağdı. Beyaz örtüye bürünen dağlar kartpostallık görüntü oluşturdu. Alçak kesimli yerleşim yerlerinde vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı. 5 ay boyunca çetin bir kış geçirecek olan bölgelerdeki vatandaşlar kış hazırlıklarını erken bitirme telaşına girdi. Tanin Dağı eteklerinde kurulu Mutluca köyü sakinlerinden Kokel Öter, Kürtçe yaptığı açıklamada, "Tanin Dağı en yüksek dağ, köyümüze yakın bir yerde bu gün kar yağdı. ve bizde hazırlıklarımızı yaptık istiyoruz ki çok kar yağsın. Yaşamımız kara bağlı, istiyoruz ki şimdi köyümüze de kar yağsın, çünkü kar berekettir. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi kış aylarını yaşayacağız" dedi.

(SRD-AKK-Y)