Şırnak dağlarında baharın habercisi kardelenler çiçek açtı - Son Dakika
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Şırnak dağlarında baharın habercisi kardelenler çiçek açtı

03.03.2022 09:32
Şırnak dağlarında baharın habercisi kardelenler çiçek açtı

Şırnak dağları baharın habercisi olan çiçeklerle süslendi.

Şırnak dağları baharın habercisi olan çiçeklerle süslendi. Bahar aylarında karların erimesiyle gün yüzüne çıkan çiçekler, doğa şöleni oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karın erimesiyle beraber dağlarda baharın habercisi kardelenler çiçek açtı. Tarihi antik kent olan harguri bölgesindeki yüksek kesimlerde kar kale etrafında ise çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde kar kalınlığı 5 metreyi bulurken, alçak kesimde yerleşim yeri olan Başaran ve Günyüzü köylerinde ise baharın müjdecisi çiçekler açtı.

(Serdar Gükçe/İHA)

Şırnak dağlarında baharın habercisi kardelenler çiçek açtı
Şırnak dağlarında baharın habercisi kardelenler çiçek açtı

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Beytüşşebap, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak dağlarında baharın habercisi kardelenler çiçek açtı - Son Dakika


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