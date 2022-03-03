Şırnak dağlarında baharın habercisi kardelenler çiçek açtı - Son Dakika

Şırnak dağları baharın habercisi olan çiçeklerle süslendi. Bahar aylarında karların erimesiyle gün yüzüne çıkan çiçekler, doğa şöleni oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karın erimesiyle beraber dağlarda baharın habercisi kardelenler çiçek açtı. Tarihi antik kent olan harguri bölgesindeki yüksek kesimlerde kar kale etrafında ise çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde kar kalınlığı 5 metreyi bulurken, alçak kesimde yerleşim yeri olan Başaran ve Günyüzü köylerinde ise baharın müjdecisi çiçekler açtı.

(Serdar Gükçe/İHA)