Şırnak'ta Nükleer Tıp Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta Nükleer Tıp Merkezi hizmete açıldı

19.08.2022 11:52
Şırnak'ta Nükleer Tıp Merkezi hizmete açıldı

Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde Nükleer Tıp Merkezi hizmete açıldı.

Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde Nükleer Tıp Merkezi hizmete açıldı.

Şırnak Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Seçkin Bilgiç, kalp ve tiroid hastalarına yönelik sintigrafi çekimine başladıklarını belirtti.

Bilgiç, şunları kaydetti:

"Yakın gelecekte kemik ve böbrek gibi sintigrafilerle de halkımızın ihtiyacını sağlayacağız. Nükleer Tıp Merkezimizde haftada 60 hasta bakılacak şekilde hizmet vermeye başladık. Yakın gelecekte inşallah daha çok sayıda sintigrafi hastasını burada görüntülemeye başlayacağız. Tiroid ve kalp hastalığı bölgede endemik görülmekte. Çok sayıda hastada buna bağlı şikayetlerde bulunmakta. Yörenin sıcak olması, dağlık olması, fiziksel hareketlerin az yapılması, belli yaştaki hastalarda bu sıkıntıları artırmakta. Tütün kullanımı gibi durumlar da bu tür sorunları tetiklemekte. Bu nedenle bize çokça hasta başvuruyor."

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Kaynak: AA

Şırnak Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Nükleer Tıp Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

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