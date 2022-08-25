EŞİNİ VE 3 KIZINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, POLİSE TESLİM OLDU - Son Dakika
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EŞİNİ VE 3 KIZINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, POLİSE TESLİM OLDU

25.08.2022 02:16
EŞİNİ VE 3 KIZINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, POLİSE TESLİM OLDU

Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ın cenazeleri, İdil ilçesine bağlı Sırt köyüne getirildi.

Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ın cenazeleri, İdil ilçesine bağlı Sırt köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ile kızları, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

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Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (5) Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (5) Öldürülen anne ve 3 kızın otopsi işlemleri devam ediyor Öldürülen anne ve 3 kızın otopsi işlemleri devam ediyor
Kaynak: DHA

Şırnak Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİNİ VE 3 KIZINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, POLİSE TESLİM OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: EŞİNİ VE 3 KIZINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, POLİSE TESLİM OLDU - Son Dakika
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