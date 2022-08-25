Şırnak Devlet Hastanesi 'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ın cenazeleri, İdil ilçesine bağlı Sırt köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ile kızları, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Şırnak Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EŞİNİ VE 3 KIZINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, POLİSE TESLİM OLDU - Son Dakika

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