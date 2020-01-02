Şırnak dicle elektrik, sınırdaki mehmetçiği enerjisiz bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak dicle elektrik, sınırdaki mehmetçiği enerjisiz bırakmadı - Son Dakika

Şırnak dicle elektrik, sınırdaki mehmetçiği enerjisiz bırakmadı

6 saat önce

Dicle Elektrik, sınırdaki Mehmetçiği enerjisiz bırakmadıŞırnak'ın Uludere ilçesindeki, Irak sınırında bulunan Kureyşin Askeri Üs Bölgesi'ne enerji sağlayan yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek için Dicle Elektrik Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlileri, 2 metrelik karda yürüyerek,...

Dicle Elektrik, sınırdaki Mehmetçiği enerjisiz bırakmadı

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki, Irak sınırında bulunan Kureyşin Askeri Üs Bölgesi'ne enerji sağlayan yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek için Dicle Elektrik Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlileri, 2 metrelik karda yürüyerek, enerji hattındaki arızayı giderdi.

Uludere ilçesindeki Irak sınırında bulunan Kureyşin Askeri Üs Bölgesi'ne elektrik sağlayan enerji nakil hattı olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle koptu. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgedeki 2 bin rakımlı askeri üs bölgesine ulaşmak için yola çıkan Dicle Elektrik görevlileri arazi araçlarıyla karla kaplı yolları aşamadı. Bunun üzerine diğer kurumlardan yolu açması için iş makinesi istendi. Yol açılmasının ardından Dicle Elektrik arıza onarım ve bakım ekibi, askeri araçların yardımıyla kopan hattın bulunduğu yere ulaşmayı başardı. Görevliler, 2 metrelik karda da bir süre yürüyerek direklerin bulunduğu yere ulaşarak kopan hattı yenileyerek askeri birliğe yeniden enerji verdi.

Şırnak dicle elektrik, sınırdaki mehmetçiği enerjisiz bırakmadı

Uludere, Dicle, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Bazı taşınmazlar kamulaştırıldı Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
17:17 "Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellere yoğun ilgi - Son Dakika
17:16 Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi - Son Dakika
17:16 Tatvan'da okumaya geçen öğrencilere rozet takma etkinliği - Son Dakika
17:16 İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
17:16 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika
16:16 Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:21:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak dicle elektrik, sınırdaki mehmetçiği enerjisiz bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]