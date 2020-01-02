Şırnak dicle elektrik, sınırdaki mehmetçiği enerjisiz bırakmadı - Son Dakika

Dicle Elektrik, sınırdaki Mehmetçiği enerjisiz bırakmadı

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki, Irak sınırında bulunan Kureyşin Askeri Üs Bölgesi'ne enerji sağlayan yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek için Dicle Elektrik Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlileri, 2 metrelik karda yürüyerek, enerji hattındaki arızayı giderdi.

Uludere ilçesindeki Irak sınırında bulunan Kureyşin Askeri Üs Bölgesi'ne elektrik sağlayan enerji nakil hattı olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle koptu. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgedeki 2 bin rakımlı askeri üs bölgesine ulaşmak için yola çıkan Dicle Elektrik görevlileri arazi araçlarıyla karla kaplı yolları aşamadı. Bunun üzerine diğer kurumlardan yolu açması için iş makinesi istendi. Yol açılmasının ardından Dicle Elektrik arıza onarım ve bakım ekibi, askeri araçların yardımıyla kopan hattın bulunduğu yere ulaşmayı başardı. Görevliler, 2 metrelik karda da bir süre yürüyerek direklerin bulunduğu yere ulaşarak kopan hattı yenileyerek askeri birliğe yeniden enerji verdi.