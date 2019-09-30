Şırnak duvar arasında mahsur kalan inek kurtarıldı

Duvar arasında mahsur kalan inek kurtarıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezindeki Yeşiltepe Mahallesi'nde iki duvar arasında sıkışan inek için mahalleli seferber oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineği sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Çelik halat bağlanan inek, güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.