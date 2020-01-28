Şırnak elazığ depreminde görev yapan sağlıkçılarına teşekkür belgesi - Son Dakika

Elazığ depreminde görev yapan sağlıkçılarına teşekkür belgesi

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, Elazığ depreminde görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.

Şırnak Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde Elazığ'daki depremde görev alan sağlık çalışanları kentte döndü. Deprem bölgesinde görevini tamamlayan 19 sağlık çalışıyla bir araya gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, sağlık çalışanlarını teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Valilik toplantı salonunda yapılan görüşmede konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, 45 kişinin enkazda sağ olarak çıkarılmasından sağlık çalışanlarının önemli bir katkısı olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Gittiniz vazifenizi yaptınız ve geldiniz. Orada hala elbette çalışmalar devam ediyor. Bir yandan çadır kentler kuruluyor, bir yandan sahra hastaneleri kuruluyor. İnşallah böyle afetler daha olmaz. Ben bu vesileyle depremde hayatını kaybeden gerek Elazığ da gerek Malatya da vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralar hızla sarılıyor. Ben orada görev alan siz kıymetli kardeşlerimize mesai arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum" dedi.