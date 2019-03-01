Son Dakika Haberleri: Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne 15 Yeni Araç

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne 15 Yeni Araç

1 saat önce

ŞIRNAK'ta emniyete katılan 15 araç törenle hizmete başladı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne 15 Yeni Araç, System.String[]
ŞIRNAK'ta emniyete katılan 15 araç törenle hizmete başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törene Vali Mehmet Aktaş, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve emniyet personeli katıldı.

Törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış satışı yapılan araçlardan elde edilen gelirle 11 sıfır kilometre araç ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün gönderdiği 4 yeni araç İl Emniyet Müdürlüğümüzün envanterine dahil edildi. Tabi ki bundan mutluluk duyuyoruz. Bizim burada devlet olarak en önemli görevimiz, insanımızın huzurunu güvenini sağlamak. Şırnak ilimiz maalesef uzun yıllar adı terörle anılmış bir il olmakla birlikte Allah'a şükür son yıllarda özellikle güvenlik kuvvetlerimizin emeğiyle, gayretiyle Şırnaklı hemşehrilerimizin desteği ile ülkemizin en huzurlu en güvenli şehirlerinden biri haline gelmiştir. İnşallah bu huzur ortamı ilelebet devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurban ve dualarla araçların anahtarları teslim alındı.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:36 Kaynak: DHA

AK Parti, Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel
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