Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

01.08.2022 16:22
Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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