Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı

16.08.2022 19:02
Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde 8-14 Ağustos tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı ile olmak üzere 11 şüpheli ise serbest bırakıldı. 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

YORUMLAR
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Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama
Kaynak: İHA

Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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