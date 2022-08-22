Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 - 21 Ağustos 2022 tarihleri Şırnak kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı, 1 şüpheli tutuklandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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