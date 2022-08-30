Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama

30.08.2022 08:10
Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 - 28 Ağustos tarihlerinde Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınarak çıkardığı mahkemede tutuklandı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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