Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 - 28 Ağustos tarihlerinde Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınarak çıkardığı mahkemede tutuklandı. - ŞIRNAK

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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