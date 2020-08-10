Şırnak emniyetinden terörün finans kaynağına büyük darbe - Son Dakika

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-9 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışma sonucunda 4 kilogram kokain olmak üzere, uyuşturucu maddesi, silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan çalışmalara neticesinde 36 şüpheli yasal işlem yapıldığı, 8'i tutuklanıp, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 3-9 Ağustos tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "1 adet AK-47 uzun namlulu silah ve silaha ait 3 adet şarjör, 69 adet fişek, 5 kilo 974,43 gram metamfetamin maddesi, 4 kilo 801,35 gram eroin maddesi, 6,99 gram esrar maddesi, 33 adet ekstasy, 200 paket kaçak sigara, 9 kilogram kaçak tütün, 2 adet cep telefonu, 360 adet cep telefonu aksesuarı, 15 adet güneş gözlüğü, bin 760 lira para ele geçirilmiş; 1 adet Resmi Belgede Sahtecilik (MTSA) olayı tespit edilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 36 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" denildi.

Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli asayiş suçlarından gözaltına alınarak ilgili birimlerine teslim edilmiş, 1 şüpheli ise kaçakçılık suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtilerek, kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı. - ŞIRNAK