Şırnak Gazeteciler Cemiyetinde yeni başkan Mir oldu - Son Dakika
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Şırnak Gazeteciler Cemiyetinde yeni başkan Mir oldu

6 saat önce

Yeni Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Şırnak Gazeteciler Cemiyetinde yeni başkan Mir oldu, System.String[]

Yeni Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Cemiyetin 36 üyesinden 24'ünün katıldığı Olağanüstü Genel Kurulda İdris Mir 24 oy alarak başkan seçildi.


Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen Yeni Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Olağanüstü Genel Kuruluna, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cihat Sakın ve çok sayıda gazeteci katıldı. Cemiyetin genel kurulunda çoğunluğun sağlanmasının ardından yapılan seçimde Divan Başkanlığı görevine Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasının genel Sekreteri Cihat Sakın seçildi. Katip üyeliklerini ise Bülent Kabak ve Abidin Yel'in seçilmesinin ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Seçimde genel kurula katılan 24 üye açık oy yöntemiyle Yeni Şırnak Gazeteciler Cemiyetinin yönetimini seçti. Buna göre cemiyetin 36 üyesinin 24'ünün oyunu alan İdris Mir başkan seçildi.


Yeni Şırnak Gazeteciler Cemiyetinin başkanı seçilen İdris Mir, "Kongreye katılan bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Cemiyetimizin başkanlık görevini devraldığım arkadaşımız Cafer Balık ve yönetimine de hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun" dedi. - ŞIRNAK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:28 Kaynak: İHA
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