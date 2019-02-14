Son Dakika Haberleri: Şırnak Gazisi Avcı'ya Gazilik Rozeti

Şırnak Gazisi Avcı'ya Gazilik Rozeti

2 saat önce

Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Savaş Avcı'ya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen malul gazi rozeti takıldı.

Şırnak Gazisi Avcı'ya Gazilik Rozeti, System.String[]
Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Savaş Avcı'ya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen malul gazi rozeti takıldı.


Artvin Vali Yardımcısı İdris Akça ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, gazi Avcı'yı Orta Mahalle'deki evinde ziyaret etti.

Ziyaretin sonunda Avcı'ya, törenle gazilik rozeti takılarak hizmet anısı şildi takdim edildi.

Avcı, gazilik rozetini bir ömür boyu gururla taşıyacağını belirterek, Türk milleti var oldukça bu vatanı kimsenin bölmeye, parçalamaya gücünün yetmeyeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:51 Kaynak: AA

Jandarma, Şırnak, Güncel
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