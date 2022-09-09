Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti - Son Dakika
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Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

09.09.2022 17:45
Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, geçerli yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin tamamının yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, geçerli yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin tamamının yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Ayar, gazetecilere, kentte hizmet veren 3 KYK yurdunda yapılan hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini, gelecek hafta başlayacak üniversite öğrencilerini beklediklerini söyledi.

Yapılan çalışmalarla yurtların kapasitelerini artırdıklarını vurgulayan Ayar, şunları kaydetti:

"Hem kız hem de erkek yurdumuzda hiçbir öğrencimiz yedekte kalmadı, hepsi asil olarak yerleşti. Gayet iyi bir ortamı öğrencilerimize hazırladık. Son derece konforlu bir rahatlığa sahip. Öğrencilerimizi bekliyoruz, onlara şimdiden başarılar diliyoruz. İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizde de yaklaşık 390 öğrenci yeni kayıt yaptı. Oradaki öğrencilerimizi de değişik misafirhanelerimize yönlendirdik. Orada da bir sorun yok. Yurt konusunda burada en ufak bir problem yok. Hatta önümüzdeki yılın tedbirlerini dahi almış bulunmaktayız."

Yurda yerleşen öğrencilerden Fatma Gündüz ise beklediğinden daha iyi bir yurt ortamı bulduğunu belirtti.

Adıyaman'dan geldiğini ve üniversiteye yerleştiğini aktaran Gündüz, "Ailemle birlikte kazandığım üniversiteyi ve yerleştiğim yurdu görmek istedik. Hem üniversite çok güzel hem de yurt çok güzel. Bu kadarını beklemiyordum çok mutluyum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

gençlik, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti - Son Dakika
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