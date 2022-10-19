ŞIRNAK'TA BİR GECEDE 9 BİN 570 EVE 'VELİ' ZİYARETİ

ŞIRNAK'ta, Valilik himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen 'DUY BENİ' projesinin alt ayağı olan 'Bize de gel öğretmenim' çalışmasında, 9 bin 570 öğretmen, eş zamanlı 9 bin 570 veliyi evinde ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, dönem sonuna kadar 159 bin veliyi ziyaret edeceklerini söyledi.

Eğitim konusunda Türkiye sıralamasında son sıralarda yer alan Şırnak'ta başarı seviyesini yükseltmek ve okul-veli iş birliğini artırmak amacıyla Valilik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Valilik himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan eğitim seferberliği kapsamında hazırlanan 'DUY BENİ' projesinin alt ayağı olan 'Bize de gel öğretmenim' ile öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı. Projede 9 bin 570 öğretmen, 'Bize de Gel Öğretmenim' çalışmasıyla dün saat 19.00'da 9 bin 570 evin kapısını çaldı, velilerle görüştü. Öğretmenler, öğrencilerin durumunu velilerle görüştü, başarının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla sorunları tespit etti. Öğrencilerin başarısının artırılması için veliler ile atılacak adımlar kararlaştırıldı.

'DÖNEM SONUNDA KADAR 159 BİN VELİYE GİDECEĞİZ'

Hedeflerinin öğrencilerin başarısını artırmak olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, şunları kaydetti

Dönem sonuna kadar 159 bin öğrencimizin velisine gidilecek. Bunun temel amacı velilerimizi bilgilendirmek. Velilerimize giderek bir farkındalık yaratmak. Bölge şartlarına bağlı olarak okullara uğramayan bir sürü velimiz var. Bu velileri okullarımıza çekmek için elimizden geleni yapacağız. Öğrencilerin durumlarını velilerimiz ile bire bir konuşmak, velilerin okula gelmesini beklemeden, velilerimizin ayağına gidip öğrenciler hakkında bilgi vereceğiz. Bir masanın dört ayağı var; veli bunun en büyük ayağıdır. Eğer velilerimiz bu işin içine girerse, öğrencilerin başarısı yüzde 100 artar. Temel amacımız akademik başarının artırılmasıdır. Şırnak'ı son sıradan kurtaracağız.

Okuldaki bütün öğretmenler ile veli ziyaretine giden Mehmet Emin Acar İlkokulu Müdürü Mehmet Kabul de 293 öğrencimiz var. Dönem içerisinde hepsine gidiyorum. Amacımız, bu öğrenmenin arkasındaki faktörleri belirlemek. Amacımız, velilerimiz ile sıcak, samimi bir ilişki kurmak. Öğrencilerimizin başarısı ve başarısızlığını etkileyen tüm faktörleri belirlemek ve olumsuz faktörleri belirlemek. Güzel bir proje ve faydalarını da görüyoruz. Şırnak'ta, ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde, en ücra dağ köylerinde bile öğretmen arkadaşlarımız velilerine gidiyorlar dedi.

Mehmet Emin Acar İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Cemal Kaplan'ın babası Lokman Kaplan ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hepimiz çocuklarımızın geleceği için bir aradayız. Ortak noktamız çocuklar. Onlar geleceğimizin teminatı. Bu projeden memnunuz. Hocalarımızı tanımak, çocuklarımızı kimlere teslim ettiğimizi bilmek. Bazen iş ve ev yoğunluğundan dolayı okula gitme fırsatımız pek olmuyor. Hocalarımız geliyor, tanışıyoruz. Çocuklarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Projeden memnunuz. Öğretmenlerimiz ile yaptığımız bu toplantıda notlarını başarısını yükseltmek için bu projeye destek veriyoruz diye konuştu. (DHA)