Şırnak gündem haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 44 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak gündem haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 44 gözaltı

17.10.2022 15:03
Şırnak gündem haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 44 gözaltı

Şırnak gündem haberi: ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-16 Ekim tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 6 bin 137 paket sigara, 320 puro, 78 cep telefonu, 43 telefonu aksesuarı, 14 litre kaçak alkol, 997 kutu ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.


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Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak gündem haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 44 gözaltı - Son Dakika

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