Yoldan geçen vatandaşlar tarafından yaralı olarak tırdan çıkarılan sürücü Gerem, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak gündem haberleri... Şırnak'ta şarampole devrilen tır yandı - Son Dakika

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