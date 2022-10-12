Şırnak gündem haberleri... Şırnak'ta şarampole devrilen tır yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak gündem haberleri... Şırnak'ta şarampole devrilen tır yandı

12.10.2022 15:38
Şırnak gündem haberleri... Şırnak'ta şarampole devrilen tır yandı

Şırnak haberi: Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü yaralı kurtuldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü yaralı kurtuldu.

Sait Gerem yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü tır, Cizre- Silopi kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrilip yanmaya başladı.

Yoldan geçen vatandaşlar tarafından yaralı olarak tırdan çıkarılan sürücü Gerem, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Şarampole devrilip yanan tırdan geriye demir yığını kaldı Şarampole devrilip yanan tırdan geriye demir yığını kaldı 11 ÇEŞİT ÜZÜMÜN YETİŞTİĞİ ULUDERE'DE, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PEKMEZ MESAİSİ 11 ÇEŞİT ÜZÜMÜN YETİŞTİĞİ ULUDERE'DE, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PEKMEZ MESAİSİ
Kaynak: AA

Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak gündem haberleri... Şırnak'ta şarampole devrilen tır yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:53 Bulgarlar Edirne'den sonra Kırklareli'ne de akın etti
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:22 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor
15:07 Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı
15:03 "Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki
14:55 Türkiye'yi 63 yıldır bekleten AB'den balkan ülkesi için yeni karar
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" SMS'i
13:54 Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 15:57:12. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak gündem haberleri... Şırnak'ta şarampole devrilen tır yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement