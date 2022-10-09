Alınan bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 06 FL 2034 plakalı kamyonet, Şehri Nuh Mahallesi Cizre Caddesi sanayi noktası mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kaynak: AA

Tragger, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak gündem haberleri... Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan araç yandı - Son Dakika

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