Şırnak gündem: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 3 tutuklama - Son Dakika
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Şırnak gündem: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 3 tutuklama

10.10.2022 17:31
Şırnak gündem: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 3 tutuklama

Şırnak haberi: ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Ekim'de kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 65 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 20 gram metamfetamin, 65 gram eroin, 113 gram esrar, 202 gram skunk, 5 bin 400 makaron, 2 bin 728 kaçak sigara, 51 cep telefonu aksesuarı, 35 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 30 litre alkol, 25 cep telefonu ve 245 litre eroin yapımında kullanılan sıvı ham madde ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak gündem: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 3 tutuklama - Son Dakika

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