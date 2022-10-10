Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3-9 Ekim'de il genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2'si tutuklandı, 9'u şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir şüphelinin emniyeteki işlemleri sürüyor.
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