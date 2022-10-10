Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

10.10.2022 17:28
Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3-9 Ekim'de il genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2'si tutuklandı, 9'u şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin emniyeteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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