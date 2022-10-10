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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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