Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nin 10 öğrencisi Silopi'den - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu, atölye eğitimleri ve sağladığı imkanla Şırnak Güzel Sanatlar Lisesine öğrenci yetiştiriyor.

İlçe merkezinde bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü, 50 öğretmenin görev yaptığı okulda, akademik başarının öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en üst düzeyde geliştirilmesine çalışılıyor.

Okulda 4 yıl önce göreve başlayan görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat'ın üstün gayreti, diğer öğretmenlerin de desteğiyle öğrenciler dersten arta kalan zamanlarında resim yapmaya yönlendirildi.

Okulun bodrum katı sergi salonu, terası atölye oldu

Öğrencilerin atık malzemelerle hazırladığı 2 bin ürün için okulun atıl durumdaki fazla malzemelerin saklandığı depo olarak kullanılan bodrum katı, sergi salonu olarak düzenlendi.

El birliğiyle düzenlenen okulun zemin katına "Huzur Sokağı", duvarlarına Yeşilçam'ın ünlü oyuncularının portrelerinin çizildiği alana ise "Yeşilçam Sokağı" adı verildi.

Okulun teras katında bir odayı da öğrencileri için resim atölyesine dönüştüren Polat, burada yaklaşık 20 öğrenciye bir sanat eserinin, özellikle reprodüksiyon (resmin çoğaltılması) eğitimi veriyor.

Öğrenciler ünlü ressamların tablolarını tuvale yansıtmaya çalışırken hazırladıkları tablolardan ileriki haftalarda sergi açmaya hazırlanıyor.

Bu çalışmalar sonucunda her yıl ortalama 10 öğrenci Şırnak Güzel Sanatlar Lisesini kazanıyor.

Şırnak Güzel Sanatlar Lisesinin yıllık 40 olan öğrenci kontenjanının yüzde 25'i Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencilerinden oluşuyor.

20 öğrenci 250 çalışmayı tuvale aktarıyor

Okul müdürü Mehmet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl da güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

"Esin öğretmen ile 4 yılda adeta okulumuzun kaderi değişti." ifadesini kullanan Mete, atıl durumda olan bodrum katı sanat galerisine dönüştürdüklerini belirtti.

O projenin ardından şimdi de 20 öğrencinin tuval üzerine 250 tabloyu resmetmeye çalıştığını aktararak, bu çalışmalarla ilgili öğrenciler ve velilerden de olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Mete, okul idaresi olarak amaçlarının öğrencilerin geleceğe umutla bakmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

"Atölyemizde kurslara gelenlerle 50 öğrenciyi liseye hazırlıyoruz"

Güzel sanatlar öğretmeni Esin Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay önce okulun bodrum katını sanat galerisine dönüştürüp 2 bin eser sergilediklerini hatırlatarak, başarılı 20 öğrenciyle bu kez de sanatçıların resimlerini tuvale aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

"Ünlü sanatçıların eserlerini alıp çoğaltıyoruz. Öğrencilerimiz, sanatçıların nasıl bir duyguyla, teknikle, hangi renkleri kullandığını anlayarak çalışma yapıyor. Bu sayede de yaşayarak öğrenip, özgün eserler ortaya koymalarını istiyoruz." diyen Polat, bu çalışmanın teknik gerektirdiğini vurguladı.

Reprodüksiyon çalışmasını 13 yaşındaki ortaokul öğrencilerinin yapmasının büyük bir başarı olduğuna işaret eden Polat, "Öğrencilerimiz verdiğimiz eğitimin bir aşama üstündeler. Biz onları geliştirerek güzel sanatlar lisesine en iyi şekilde hazırlıyoruz. Her yıl okulumuzdan 8-10 öğrenci liseyi kazanıyor. Bu başarı bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Şu an atölyemizde kurslara gelenlerle 50 öğrenciyi liseye hazırlıyoruz." dedi.

Polat, 4 yıldır öğrencilerle birlikte çalıştıklarını anlatarak hafta sonu kurslarının da olduğunu aktardı.

"Hedefim güzel sanatlar lisesinde okumak"

Öğrencilerden Gülbahar Bilge, resim yapmayı çok sevdiğini, resimle duygularını tuvale yansıttığını belirtti.

Bilge, "Resim yapmaktan çok zevk alıyorum. Şimdiye kadar 15 tablo yaptım. Hedefim güzel sanatlar lisesinde okumak ve iyi bir sanatçı olmak. Eserlerimi insanlara ulaştırmak, insanlara da resim yapmayı sevdirmek istiyorum." diye konuştu.

Rojbin Kara da daha önce ilgi duymadıkları resim dersini Esin öğretmenleri sayesinde sevdiklerini söyledi.

Resim eğitimi sayesinde müzik, matematik ve diğer derslere olan ilgisinin de arttığını belirten Kara, "Yaşımızdan büyük eserlere imza atıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. Okul yönetimi ve öğretmenimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.