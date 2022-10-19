Şırnak haber: Beytüşşebap'ın sonbahar görüntüsü mest etti - Son Dakika
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Şırnak haber: Beytüşşebap'ın sonbahar görüntüsü mest etti

19.10.2022 17:43

Edinilen Şırnak haberine göre Beytüşşebap'ın sonbahar görüntüsü mest etti Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sonbahar aylarında sararan yapraklar kartpostallık görüntü oluşturdu.

Beytüşşebap'ın sonbahar görüntüsü mest etti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sonbahar aylarında sararan yapraklar kartpostallık görüntü oluşturdu.

Beytüşşebap ilçesinde sonbaharın gelişiyle beraber sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yeşilöz Yaylası ve Kato Dağı'ndan beslenen Habur Çayı kenarındaki söğüt ve ceviz ağaçları havaların soğumasıyla yaprak dökmeye başladı. Dökülen ve sararan yapraklar, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu. Doğa fotoğrafçısı Serdar Gökçe, ilçede sonbaharın gelişiyle beraber güzel yerleri fotoğraflamak istediğini söyledi. Dere kenarındaki söğüt ağaçlarının kartpostallık görüntü oluşturduğunu ifade eden Gökçe, bütün doğaseverleri buralara davet ettiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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Beytüşşebap, Şırnak, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak haber: Beytüşşebap'ın sonbahar görüntüsü mest etti - Son Dakika

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