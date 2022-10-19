Beytüşşebap ilçesinde sonbaharın gelişiyle beraber sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yeşilöz Yaylası ve Kato Dağı 'ndan beslenen Habur Çayı kenarındaki söğüt ve ceviz ağaçları havaların soğumasıyla yaprak dökmeye başladı. Dökülen ve sararan yapraklar, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu. Doğa fotoğrafçısı Serdar Gökçe , ilçede sonbaharın gelişiyle beraber güzel yerleri fotoğraflamak istediğini söyledi. Dere kenarındaki söğüt ağaçlarının kartpostallık görüntü oluşturduğunu ifade eden Gökçe, bütün doğaseverleri buralara davet ettiğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak haber: Beytüşşebap'ın sonbahar görüntüsü mest etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.