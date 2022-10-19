Şırnak haber: Beytüşşebap'ın sonbahar görüntüsü mest etti

Beytüşşebap'ın sonbahar görüntüsü mest etti
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sonbahar aylarında sararan yapraklar kartpostallık görüntü oluşturdu.
Beytüşşebap ilçesinde sonbaharın gelişiyle beraber sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yeşilöz Yaylası ve Kato Dağı'ndan beslenen Habur Çayı kenarındaki söğüt ve ceviz ağaçları havaların soğumasıyla yaprak dökmeye başladı. Dökülen ve sararan yapraklar, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu. Doğa fotoğrafçısı Serdar Gökçe, ilçede sonbaharın gelişiyle beraber güzel yerleri fotoğraflamak istediğini söyledi. Dere kenarındaki söğüt ağaçlarının kartpostallık görüntü oluşturduğunu ifade eden Gökçe, bütün doğaseverleri buralara davet ettiğini kaydetti.
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