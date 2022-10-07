Şırnak haber... Şırnak'ta Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun Konserine Engel - Son Dakika
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Şırnak haber... Şırnak'ta Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun Konserine Engel

07.10.2022 15:35
Şırnak haber... Şırnak'ta Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun Konserine Engel

Şırnak haberler... Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü, müzisyenler Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu’nun vereceği konser için yapılan salon talebini reddetti.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü, müzisyenler Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun vereceği konser için yapılan salon talebini reddetti.

Sanatçıların konserlerine karşı resmi makamların yasakları sürüyor. Son olarak Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü, müzisyenler Erkan Oğur'un ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde pazartesi günü vermek istediği konser için yapılan salon talebini reddetti. Ret kararı yazılı olarak bildirildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Oğur, şunları kaydetti:

"10 Ekim Pazartesi günü Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Erkan Oğur- İsmail Hakkı Demircioğlu konserimiz salon tahsis talebimizin reddedilmesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bilet alan dinleyicilerimiz biletlerini bilet satış noktaları üzerinden iptal edebilirler."

Konserlerin dışında bazı festival ve şenlikler de birtakım dernek ve oluşumların baskıları sonucu iptal edilmişti.

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Kaynak: ANKA

İsmail Hakkı Demircioğlu, Erkan Oğur, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak haber... Şırnak'ta Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun Konserine Engel - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak haber... Şırnak'ta Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun Konserine Engel - Son Dakika
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