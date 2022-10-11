Şırnak haberi! Eylülde sıcaklık en yüksek Cizre'de en düşük Erzurum'da kaydedildi - Son Dakika
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Şırnak haberi! Eylülde sıcaklık en yüksek Cizre'de en düşük Erzurum'da kaydedildi

11.10.2022 11:02
Şırnak haberi! Eylülde sıcaklık en yüksek Cizre'de en düşük Erzurum'da kaydedildi

Şırnak haber... Türkiye'de bu yılın eylül ayında en yüksek sıcaklık 46,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 3,5 derece ile Erzurum'da ölçüldü.

Türkiye'de bu yılın eylül ayında en yüksek sıcaklık 46,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 3,5 derece ile Erzurum'da ölçüldü.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklık yurdun bazı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

İstanbul, Gökçeada, İzmir Dikili, Kuşadası, Muğla Yatağan, Fethiye, Köyceğiz, Isparta, Senirkent, Eğirdir, Denizli Acıpayam, Antalya Demre, Kırıkkale, Kırşehir, Çiçekdağı, Kaman, Düzce Akçakoca, Sinop, Kastamonu Cide, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklar yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Türkiye genelinde, 1991-2020 yılları arasında 20,9 derece olarak ölçülen eylül ayı ortalama sıcaklığı, bu yılın eylül ayında 21,9 derece olarak kaydedildi.

Bu yılın eylül ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,5 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 46,7 derece ile Şırnak Cizre'de tespit edildi.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, İstanbul, Gökçeada çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmişti. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20,6 derece, geçen ay ise 21,2 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 3,2 derece olarak Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 38,7 derece olarak Balıkesir Gönen'de gözlendi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, Dikili, Kuşadası, Yatağan çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,2 derece iken, 2022 eylül ayında 22,9 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 1 dereceyle Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise 38,6 dereceyle Nazilli'de tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklık, Isparta, Fethiye, Senirkent, Eğirdir, Acıpayam, Köyceğiz çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,1 dereceyken geçen ay 24,8 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 0,4 derece olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 41 dereceyle Kahramanmaraş'ta gözlendi.

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, Kırıkkale, Kırşehir, Çiçekdağı, Kaman çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,3 derece iken, geçen ay 19,4 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık, sıfırın altında 3,3 dereceyle Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 38,4 dereceyle Kırıkkale'de tespit edildi.

Ortalama sıcaklık Karadeniz Bölgesi'nde Akçakoca, Sinop, Cide çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,2 derece olan bölgede geçen ay sıcaklık 20,1 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 1,3 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 41,5 dereceyle Artvin'de kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, bölgenin güney doğusunda mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,5 derece olan bölgede, geçen ay sıcaklık 20 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,5 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklık, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 25,9 derece olurken, bu yılın eylül ayında 27,4 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 7,8 dereceyle Birecik'te, en yüksek sıcaklık ise 46,7 dereceyle Cizre'de gözlendi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Erzurum, Şırnak, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak haberi! Eylülde sıcaklık en yüksek Cizre'de en düşük Erzurum'da kaydedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şırnak haberi! Eylülde sıcaklık en yüksek Cizre'de en düşük Erzurum'da kaydedildi - Son Dakika
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