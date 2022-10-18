Çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendiğini ifade eden Gezer, bu kurslarda verilen eğitimi çok önemsediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak haber! Silopi'de açılan 6 kursta 100 çocuğa temel eğitim ve dini bilgiler öğretiliyor - Son Dakika

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