Şırnak haber! Silopi'de açılan 6 kursta 100 çocuğa temel eğitim ve dini bilgiler öğretiliyor - Son Dakika
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Şırnak haber! Silopi'de açılan 6 kursta 100 çocuğa temel eğitim ve dini bilgiler öğretiliyor

18.10.2022 16:21

Şırnak bölgesinden gelen habere göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde açılan 6 kursta 100 çocuğa Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretiliyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde açılan 6 kursta 100 çocuğa Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretiliyor.

İlçe Müftülüğünce ilçe genelinde 52 Kur'an kursunda yaklaşık 1500 kişiye Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.

İlçe Müftüsü Dr. Ahmet Gezer, 4-6 yaş grubuna yönelik 6 kursta 100 çocuğa Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin verildiğini belirtti.

Çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendiğini ifade eden Gezer, bu kurslarda verilen eğitimi çok önemsediklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak haber! Silopi'de açılan 6 kursta 100 çocuğa temel eğitim ve dini bilgiler öğretiliyor - Son Dakika

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