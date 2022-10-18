Şırnak'ın Silopi ilçesinde açılan 6 kursta 100 çocuğa Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretiliyor.
İlçe Müftülüğünce ilçe genelinde 52 Kur'an kursunda yaklaşık 1500 kişiye Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.
İlçe Müftüsü Dr. Ahmet Gezer, 4-6 yaş grubuna yönelik 6 kursta 100 çocuğa Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin verildiğini belirtti.
Çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendiğini ifade eden Gezer, bu kurslarda verilen eğitimi çok önemsediklerini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Şırnak haber! Silopi'de açılan 6 kursta 100 çocuğa temel eğitim ve dini bilgiler öğretiliyor - Son Dakika