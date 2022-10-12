Besicilere "küçükbaş hayvan", kadınlara "sera" desteği - Son Dakika
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Besicilere "küçükbaş hayvan", kadınlara "sera" desteği

12.10.2022 17:42

Şırnak'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen projeler kapsamında, 2 besiciye kredi desteği ile 140 küçükbaş hayvan, 14 kadına da yüzde 70 hibe ile 250'şer metrekare alanda sera kurmaları için destek verildi.

Şırnak'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen projeler kapsamında, 2 besiciye kredi desteği ile 140 küçükbaş hayvan, 14 kadına da yüzde 70 hibe ile 250'şer metrekare alanda sera kurmaları için destek verildi.

Bakanlığın, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" ve "Seralara Kadın Eli Dokunuşu" projeleri kapsamında Şırnak'ta besici ve kadınlara sağlanan desteklerin teslimi dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Osman Bilgin, bu destek sayesinde tarıma kadın eli değeceğini, kadının olduğu yerde büyüme, gelişim ve huzurdan bahsedilebileceğini söyledi.

Bilgin, "Şırnak'ı tarım üretim üssü haline getirip, en kısa sürede sadece kendisinin değil bölgenin ihtiyacını karşılayan bir il olmasını istiyoruz. Kentin hayvancılıkta da önemli bir potansiyeli var. Beytüşşebap ve Uludere ile diğer ilçelerde yayla yollarının tamamını açacağız." dedi.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" adı ile yürütülen projenin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan protokol ile hayata geçirildiğini dile getiren Bilgin, amaçlarının çiftçilere küçükbaş hayvan desteği sunarak, vatandaşları üretime yönlendirmek olduğunu belirtti.

Bilgin, "Bu dağların her noktasında vatandaşlarımızın ayak izinin olmasını istiyoruz. Üretmek dünyanın en güzel işi." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel de 1 milyon dekar mera, 1 milyon 135 bin küçükbaş, yaklaşık 80 bin büyükbaş hayvan varlığı ile kentin önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılıkta kendine yetebilen bir Şırnak oluşturma hedefinde olduklarını anlatan Demirel, aynı zamanda kadınlara iş ve istihdam oluşturmak, bölgede sebzeciliği geliştirmek istediklerini kaydetti.

Demirel, proje ile il genelinde başvuran 14 kadına 250 metrekarelik seralar kurduklarını belirtti.

Destek alan çiftçiler mutlu

Destekten faydalanan besicilerden Turan Fidan, bankadan aldığı 200 bin lira destekle 70 küçükbaş hayvan aldığını belirterek, ödemeyi 7 yıl içerisinde yapacağını söyledi.

Fidan, "Bu bizim için çok iyi bir imkan. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sera desteği alan Sevgi Beler ise kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını anlatarak, "Kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız." dedi.

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Şırnak haberi: Şırnak'ta seralara kadın eli değdi Şırnak haberi: Şırnak'ta seralara kadın eli değdi Kalekim yüklü tır şarampole devrilip yandı... Geriye hurda yığını kaldı Kalekim yüklü tır şarampole devrilip yandı... Geriye hurda yığını kaldı
Kaynak: AA

Osman Bilgin, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Besicilere 'küçükbaş hayvan', kadınlara 'sera' desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Besicilere "küçükbaş hayvan", kadınlara "sera" desteği - Son Dakika
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