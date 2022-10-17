Şırnak haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 14 gözaltı

ŞIRNAK'ta polis ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10- 16 Ekim tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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