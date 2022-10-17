İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10- 16 Ekim tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 14 gözaltı - Son Dakika

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