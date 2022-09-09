Şırnak haberleri | İçişleri: Şırnak'ta toprağa gömülü çok sayıda silah ve bomba ele geçirildi - Son Dakika
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Şırnak haberleri | İçişleri: Şırnak'ta toprağa gömülü çok sayıda silah ve bomba ele geçirildi

09.09.2022 09:28
Şırnak haberleri | İçişleri: Şırnak'ta toprağa gömülü çok sayıda silah ve bomba ele geçirildi

Şırnak gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü 14 tüfek ve 5 el bombası ele geçirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü 14 tüfek ve 5 el bombası ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-17' Operasyonları kapsamında, dün Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak, Silopi ilçesi Bostancı köyü Güven mezrasında operasyon yapıldı. Operasyonda toprağa gömülü 14 kalaşnikof piyade tüfeği ve 5 el bombası ele geçirildi. Terörle mücadele operasyonlarının, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı sürdürüldüğü belirtildi.


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Kaynak: DHA

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak haberleri | İçişleri: Şırnak'ta toprağa gömülü çok sayıda silah ve bomba ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak haberleri | İçişleri: Şırnak'ta toprağa gömülü çok sayıda silah ve bomba ele geçirildi - Son Dakika
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