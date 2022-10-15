İngiltere'nin 'Gitmeyin' uyarısı yaptığı ilimizdeki konsere 20 bin kişi katıldı

Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi organizasyonuyla yapılan Şırnak Kültür Şöleni Konserleri'nde dün gece binlerce kişinin katıldığı konser düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki futbol sahasındaki etkinliğe Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve 20 bin kişi katıldı. Etkinlikte Şırnaklı dengbejler, yerel şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Tıvorlu İsmail ile şarkıcı Alişan sahneye çıktı. Alişan ile Tıvorlu İsmail, konserde düet yaptı. Şırnaklılar, konserde seslendirilen şarkılarda halay çekip eğlendi.

ŞIRNAK VALİSİ YAPILAN UYARIYI HATIRLATTI

Şırnak Valisi Osman Bilgin ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nca sosyal medyadan 27 Eylül'de güvenlik gerekçesiyle kente gidilmemesi yönünde yapılan uyarıyı hatırlatarak ailesi ve gençlerle birlikte burada olduklarını söyledi.

"BURADA HUZUR VAR, MUTLULUK VAR"

Bu uyarıyı yapanların amacının ülkeyi bölmek olduğunu ifade eden Bilgin, "Onlar buradaki Kürt halkının dostları değil. İngilizler de Almanlar da buraların düşmanları. Zaten Osmanlı'dan beri buraya düşmanlık yapmışlar. Malum 100 yıl önce bu bölgede başta Irak, Suriye olmak üzere karıştıranlar onlar. Bugün Suriye'de eğer 1 milyon insan ölmüşse bunun müsebbibi İngilizler, Almanlar ve Fransızlar, Amerikalılar. Burada huzur var. Mutluluk var" şeklinde konuştu.

"ONLAR BİZE ÇOK ŞEY BORÇLULAR"

Güvenlik ile ilgili hiçbir sorun olmadığını belirten Bilgin, "Gecenin bu saatinde insanlar mutlu bir şekilde eğleniyorlar. Güvenlikle ilgili hiçbir sorun yok. Ben onlara şunu söylemek istiyorum; eğer onlar Londra'da, Berlin'de rahatlarsa biz bugün burada Şırnak'ta huzuru ve güvenliği sağladığımız için rahatlar. Onlar şunu unutmasınlar; Avrupa Birliği ve NATO'nun sınırları Şırnak'tan, Hakkari'den başlar ve burası güvenliyse onlar da güvendedir. Şunu bilsinler ki aslında onlar, bize çok şey borçlular. Biz onların güvenliğini sağlıyoruz, huzurunu sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sanat Topluluğu gösterisi ve konserlerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.