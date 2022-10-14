Son dakika haberleri! Silopi'de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Silopi'de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

14.10.2022 21:37

Son dakika haberleri: Silopi'de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı Şırnak'ın Silopi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Silopi'de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere Silopi ilçesi Şehit Harun Boy Mahallesi'nde akrabalar arasında iddiaya göre daha önceye dayanan husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Reşit Karahan hayatını kaybederken oğlu ve ağabeyi Fehmi Karahan yaralandı.

Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Ölen ve yaralananlar Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda cinayet şüphelisi S.C., gözaltına alındığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Silopi, Şırnak, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Silopi'de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Silopi'de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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