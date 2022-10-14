Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Ölen ve yaralananlar Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Silopi, Şırnak, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Silopi'de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

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