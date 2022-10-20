Şırnak haberleri | Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 2 gün yasaklandı - Son Dakika
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Şırnak haberleri | Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 2 gün yasaklandı

20.10.2022 11:12
Şırnak haberleri | Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 2 gün yasaklandı

Şırnak yerel gündem haberine göre Şırnak Valiliği, gösteri yürüyüş ve açık hava toplantılarının 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Şırnak Valiliği, gösteri yürüyüş ve açık hava toplantılarının 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği programlar ve resmi bayramlar haricinde diğer programların 20 Ekim'den itibaren 2 gün yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri- balon uçurtmak, drone-paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırları içerisinde 2 gün boyunca yasaklanmıştır."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Şırnak haberleri | Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 2 gün yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak haberleri | Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 2 gün yasaklandı - Son Dakika
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