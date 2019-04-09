Son Dakika Haberleri: Şırnak Habur'da 2'si Kadın PKK'lı 4 Terörist Teslim Oldu

Şırnak Habur'da 2'si Kadın PKK'lı 4 Terörist Teslim Oldu

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan 2'si kadın, 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na geldi. Burada jandarmaya teslim olan teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Son teröristlerle birlikte, Mart 2019'dan bu yana 16'sı kadın, 39 PKK'lının Habur'da güvenlik birimlerine teslim olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:08 Kaynak: DHA

Şırnak, PKK, Güncel
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