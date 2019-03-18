Şırnak-Hakkari Karayolu Çığ Düşmesi Sonucu Ulaşıma Kapandı

Şırnak-Hakkari karayolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandıŞIRNAK - Yoğun kar yağışının etkili olduğu Şırnak-Hakkari karayoluna tekrar çığ düştü.

Şırnak-Hakkari karayolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı



ŞIRNAK - Yoğun kar yağışının etkili olduğu Şırnak-Hakkari karayoluna tekrar çığ düştü. Ekipler, kapanan yolun açılması için çalışmalara başladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyü ile Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü arasındaki bölgeye aşırı kar yağışı sonucu tekrar çığ düştü. 5 farklı noktada düşen çığ, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Karayolları ve özel idare ekipleri, vakit kaybetmeden bölgeye giderek iş makineleri ile yol açma çalışmalarına başladı. Yetkililer, yola çıkacak olan vatandaşları, gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

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