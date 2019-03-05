Son Dakika Haberleri: Şırnak-Hakkari Karayoluna Çığ Düştü

Şırnak-Hakkari Karayoluna Çığ Düştü

1 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesi ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerini bağlayan karayolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Şırnak-Hakkari Karayoluna Çığ Düştü, System.String[]
Şırnak'ın Uludere ilçesi ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerini bağlayan karayolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Uludere ve Çukurca ilçeleri arasında bulunan Çığlı köyü yoluna sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Suvara Kodra geçidinde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı tırların yolda yan yattığı öğrenildi.

Yolda kalanların haber vermesi ile harekete geçen karayolları ekipleri, yolu açmak için seferber oldu. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:48 Kaynak: İHA

Çukurca, Uludere, Hakkari, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'tan Acı Haber! Silah Kazasında 1 Askerimiz Şehit Oldu Popstar Aydan, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'u Sözleriyle Yerden Yere Vurdu

Son Dakika! ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki Pakistan'ın Alıkoyduğu Hintli Pilotun Bıyıkları Moda Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 12:51:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak-Hakkari Karayoluna Çığ Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]