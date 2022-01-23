Şırnak-Hakkari karayolunda araçlar karda mahsur kaldı - Son Dakika

Şırnak- Hakkari karayolunda araçlar karda mahsur kaldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yolda yüzlerce araç mahur kaldı kara yolları ekipleri sürücülerin imdadına yetişti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde bulunan Hakkari-Şırnak karayolunda rampayı çıkamayan araçlar yolda mahsur kaldı. Yüzlerce araç ekiplerin yardımı sonucu çıkarıldı. İran'dan gelen yüzlerce tır, 3 gün boyunca kar yağışı nedeniyle Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde mahsur kalmıştı. Şırnak il sınırında bulunan yüksek rakımlı Suvara meşa geçidinde 3 gün boyunca mahsur kalan sürücülerin imdadına karayolları ekipleri yetişti. Gece geç saatlere kadar buz tutan yolda araçları çekip çıkan iş makinaları gün boyu çalıştı. İran'dan İskenderun'a giden tırlar yolda mahsur kaldı jandarma ve kara yolları ekipleri sürücülerin yardımına koştu. Yolda tuzlama yapıldıktan sonra araçlar saplandıkları yerden çıkarıldı.

Tır şoförü Salih Şovan, İran'dan geldiğini, aracının boş olduğunu ve araçlar takılınca mahsur kaldıklarını söyledi. Şovan, "3 gündür yoldayız. Bir sürü araç var. İran'a göre Türkiye'de kara yolları ekiplerimiz daha çok çalışıyor ancak bazı yerlerde gizli buzlanma var tuzlama yapılmalı. Bizler şimdi bekleyeceğiz araçlarımız çıktıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Tuzlama yapılmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye İran'dan daha güzel çalışıyor

Kar kalınlığının bir metreye kadar çıktığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sürekli seyahat halinde olan Tır şoförlerinden Karayolları genel müdürlüğüne tam not. İran'a göre daha iyi çalışan ekiplerin çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. İran'da 2 gün kaldıklarını Türkiye sınırına gelince kar ve tipiye rağmen yolların sürekli açık tutulduğunu söyleyen Salih Şovan Teşekkür etti.