ŞIRNAK Hasat dönemindeki anız yangınları çiftçiyi mağdur ediyor - Son Dakika

Hasat dönemindeki anız yangınları çiftçiyi mağdur ediyor

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde hasat dönemi sırasında anız nedeniyle çıkan yangınlarda her yıl tonlarca buğday, mercimek ve arpa kül oluyor. Ziraat yüksek mühendisi Serdar Çoban, anız yangınlarının çoğunun karayolunda seyahat eden bir araçtan atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı uyarısında bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, hububat hasadı sürerken, çiftçileri anız yangıları endişelendirdi. Son olarak Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Doruklu köyünde çıkan anız yangını, buğday ekili bin 500 dönümlük alana sıçradı. Yangında, arazideki buğday küle dönerken, çiftçilerin bir yıllık emeği de heba oldu. Tarlanın ortaklarından İskan Solmaz, mağdur olduklarını belirterek, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Anız yangınlarının ekili alanlara sıçramasının çiftçileri mağdur ettiğini söyleyen ziraat yüksek mühendisi Serdar Çoban, bir sigara izmaritiyle çiftçinin bir yıllık emeğinin yok olduğunu söyledi. Çoban, anız yangınlarının birçoğunun karayolunda seyahat edenlerin araçlarından attıkları sigara izmaritinden kaynaklandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada yaklaşık bin 500 dönüm arazi yandı. Bunun birçok sebebi olabilir. Karayolunda seyahat edenlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Araçlarından atılan sigara izmariti bir çiftçinin, ülkenin ekonomisinde kayba neden oluyor. Sonuçta hem milli bir kayıp, hem ekosistemde bir kayıp, hem de çevresel bir kayıp. Toprağın oluşumunda yararlı, zararlı bütün bakterileri yok edecek bir kayıptır. Anız yangınlarının aynı zamanda hayvanların da telef olmasına neden olduğunu unutmayalım" dedi.