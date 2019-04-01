Şırnak'ı Kazanan AK Parti Kutlamalara Devam Ediyor
44 dakika önce
Şırnak'ı kazanan AK Parti kutlamalara devam ediyorŞIRNAK(İHA)- 31 Mart Yerel Seçimlerinde Şırnak'ta kazanan AK Parti şehirde kutlamalara devam ediyor.
Şırnak
'ı kazanan AK Parti
kutlamalara devam ediyor
ŞIRNAK(İHA)- 31 Mart Yerel Seçimlerinde Şırnak'ta kazanan AK Parti şehirde kutlamalara devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:13 Kaynak: İHA
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