Son Dakika Haberleri: Şırnak'ı Kazanan AK Parti Kutlamalara Devam Ediyor

Şırnak'ı Kazanan AK Parti Kutlamalara Devam Ediyor

44 dakika önce

Şırnak'ı kazanan AK Parti kutlamalara devam ediyorŞIRNAK(İHA)- 31 Mart Yerel Seçimlerinde Şırnak'ta kazanan AK Parti şehirde kutlamalara devam ediyor.

Şırnak'ı kazanan AK Parti kutlamalara devam ediyor

ŞIRNAK(İHA)- 31 Mart Yerel Seçimlerinde Şırnak'ta kazanan AK Parti şehirde kutlamalara devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:13 Kaynak: İHA

AK Parti, Şırnak, Politika
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