Şırnak'ı Kazanmak Türkiye İçin Muazzam Bir Anlam İfade Ediyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Şırnak'ı kazanmak Türkiye için muazzam bir anlam ifade ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Şırnak'ı kazanmak Türkiye için muazzam bir anlam ifade ediyor. Sembolik olarak da uygulama açısından da. Eminim ki çok iyi örnek teşkil edecek." dedi.



Tokat Belediye Başkanlığına, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Eyüp Eroğlu seçildi.



Zengin, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı. Kentte AK Parti'nin adayının kazanmasının ardından havai fişek gösterisi ile araç konvoyu düzenlendi.



Kutlama programının ardından meydanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Zengin, seçim sonuçlarına göre okunacak çok şey olduğunu söyledi.



En büyük kazananın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, çünkü seçimlerde en çok onun çalıştığını vurgulayan Zengin, "Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğunu görüyoruz. HDP açısından baktığımızda, siyaset yapmak şekli olarak milletin verdiği mesajı muhalefetin de iyi okuması lazım. Böyle bakıldığında AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı karşıtlığı üzerinde oluşan tabloda mükemmel başarıyla çıktığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Şırnak'ı kazanmalarının kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Zengin, şöyle konuştu:



"Birkaç defa Şırnak'a gittim. Üniversiteye konuşmaya gittim. Çok büyük bir başarı. Sonuçta bölgedeki insanımız terörle birebir temas içinde olan, canı yanan, evinden olan, hendekler kazılan insanlarımız başka bir tercih ortaya koydu. Şırnak'ı kazanmak Türkiye için muazzam bir anlam ifade ediyor. Sembolik olarak da uygulama açısından da. Eminim ki çok iyi örnek teşkil edecek. Türkiye için bir umut olarak görüyorum. Hamdolsun."



Eyüp Eroğlu da kendisini yeniden Belediye Başkanlığı görevine layık gören tüm Tokatlılara teşekkür etti.



Kutlamaya AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ile vatandaşlar katıldı.



Eroğlu, 2014 yerel seçimlerinde de 41 bin 390 seçmenin oyunu alarak yüzde 52,02 ile Belediye Başkanlığına seçilmişti.

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