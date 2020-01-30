Şırnak-içişleri bakanlığınca, şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

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Şırnak-içişleri bakanlığınca, şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' Başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:57 Kaynak: DHA
ANKARA-İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' Başlatıldı
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