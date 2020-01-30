Şırnak-içişleri bakanlığınca, şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak-içişleri bakanlığınca, şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Şırnak-içişleri bakanlığınca, şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' Başlatıldı.

ANKARA-İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' Başlatıldı

Şırnak-içişleri bakanlığınca, şırnak'ta 'kapan-5 gabar operasyonu' başlatıldı

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:57 Kaynak: DHA
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