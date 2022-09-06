Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 31 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 29 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 26,3 gram metamfetamin, 235,1 gram esrar, 138,11 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2716 litre kaçak akaryakıt, 420 paket kaçak sigara, 36 adet kaçak cep telefonu, 36 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 20'si kaçakçılık ve 10'ü asayiş, 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK