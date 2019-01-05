Şırnak İlçedeki Tek Halı Sahanın Çatısındaki Karı İlginç Yöntemle Temizliyor
1 saat önce
Şırnak İlçedeki tek halı sahanın çatısındaki karı ilginç yöntemle temizliyor(Tür: Yurt)
Şırnak
İlçedeki tek halı sahanın çatısındaki karı ilginç yöntemle temizliyor
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:23 Kaynak: DHA
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