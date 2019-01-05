Son Dakika Haberleri: Şırnak İlçedeki Tek Halı Sahanın Çatısındaki Karı İlginç Yöntemle Temizliyor

Şırnak İlçedeki Tek Halı Sahanın Çatısındaki Karı İlginç Yöntemle Temizliyor

1 saat önce

Şırnak İlçedeki tek halı sahanın çatısındaki karı ilginç yöntemle temizliyor(Tür: Yurt)

Şırnak İlçedeki Tek Halı Sahanın Çatısındaki Karı İlginç Yöntemle Temizliyor, System.String[]
Şırnak İlçedeki tek halı sahanın çatısındaki karı ilginç yöntemle temizliyor

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:23 Kaynak: DHA

Şırnak, Güncel
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