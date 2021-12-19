ŞIRNAK İLE RİZE İLLERİMİZ ARASINDA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULDU

Şırnak Valiliğimizin Rize Belediyesi, Şırnak Belediyesi, Çaykur Genel Müdürlüğü ve Şırnak Üniversitesi ile müştereken hazırladığı program kapsamında Şırnak İlimizde 'Hamsi Günü' etkinliği düzenlendi. Kurulan hamsi stantlarında pişirilen yaklaşık 1 ton hamsi ve Çaykur tanıtım tırından Rize çayı katılımcılara ikram edildi.

Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen Hamsi Günü etkinliğine Valimiz Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP İl Başkanı Halil Tatar, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin adına Rize Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüseyin Nalkıran, siyasi parti ve STK temsilcileri, Rize'den gelen misafirlerimiz ile çok sayıda Şırnaklı vatandaşlarımız katıldı.

Vali Pehlivan, programda bir konuşma gerçekleştirdi.

Hamsi bahane, dostluk, kardeşlik, birlik beraberlik şahane diyerek sözlerine başlayan Vali Pehlivan,

"Hamsi bu meydanda Rize ile Şırnak'ın buluşmasına vesile oldu. Bunu geçtiğimiz yıl planlamıştık. Fakat pandemi başlayınca Rize Belediye Başkanımız ile ilk fırsatta yapmak üzere sözleştik, bugüne nasipmiş. Bugün, hamsinin de mevsiminde, böyle bir etkinliği gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Şırnak olarak bu geçen süre zarfında pandemi şartlarına rağmen çeşitli organizasyonlar gerçekleştirme fırsatımız oldu. Bu organizasyonlarda yurdumuzun hemen hemen bütün vilayetlerinden gelen konukları, değişik etkinlikler vesilesiyle burada misafir ettik. Bugün de Rize'yi misafir ediyoruz. Aslında düşüncemiz Rize'de de bir Şırnak günü düzenlemekti. Bunun ilk ayağını Rize'den gelen misafirlerimizle burada düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda da Rize'de bir etkinlik düzenleriz. " dedi.

Hamsinin Karadenizliler için ayrı bir önemi olduğunu belirten Vali Pehlivan,

"Hamsiyi Karadenizliler salt bir balık olarak görmezler. Hamsi, adeta nevi şahsına münhasırdır, türkülere, hikayelere konu olmuştur. Bugün de Karadeniz'den, Rize'den kalkarak Rize Belediyemizin katkılarıyla buraya geldi. Bizim bir araya gelmemize vesile oldu. Bugün iki İlimiz vesilesiyle bir aradayız. 81 İli, 84 Milyon insanıyla Türkiye Cumhuriyeti bir ve beraberdir. Bu tür etkinlikler birliği, kardeşliği, sevgiyi, dayanışmayı pekiştirmek için güzel vesilelerdir. " dedi.

Şırnak İlimizin kamu görevi veya çeşitli nedenlerle yurdumuzun değişik vilayetlerinden gelen insanları ağırladığını söyleyen Vali Pehlivan, Şırnaklı hemşehrilerimizin misafirperverliğiyle, kadirşinaslığıyla tanışmış olan bu hemşehrilerimizin birer gönül elçisi olduğunu, gittikleri yerlerde Şırnak İlimizi anlattıklarına inandığını söyledi. "Bu birlik beraberliği pekiştirme sürecine katkımız olduğunda bunun hep birlikte bahtiyarlığını, mutluluğunu yaşarız. " dedi.

Vali Pehlivan,

"Etkinliğe katkılarından dolayı Rize Valimize, özellikle etkinliği birlikte organize ettiğimiz Rize Belediye Başkanımıza, Çaykur Genel Müdürümüze, Rize'den kalkıp gelen hemşehrilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İlde de bütün organizasyonları beraber yaptığımız Şırnak Belediye Başkanımıza, Rektörümüze, sivil toplum teşkilatlarımıza, emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara, gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rize de bizim, Şırnak da bizim. Birlik ve beraberlik içerisinde bir olarak, iri olarak, diri olarak güçlü yarınlara hep birlikte yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. " diyerek sözlerini tamamladı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, "Etkinlikler, festivaller derken Şırnak bugün Hamsi Gününü de gördü. " dedi. Bu etkinliğin Şırnak ile Rize arasındaki gönül köprüsünü pekiştirdiğini belirterek bu tür etkinliklerin İlimizde devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ile Başkan Yarka Rize Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüseyin Nalkıran'a hediyeler takdim ederek Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'e etkinliğe verdiği destek için teşekkürlerini ve selamlarını ilettiler. Rize Belediye Başkanı adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüseyin Nalkıran da Vali Pehlivan ve Başkan Yarka'ya hediye takdiminde bulundu, sıcak misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ardından Çaykur tırında vatandaşlara çay ikram eden Vali Pehlivan ve Yıldız Pehlivan, desteklerinden dolayı Çaykur Genel Müdürüne teşekkür etti, Çaykur adına Diyarbakır Bölge Müdürü Ali Satı'ya hediye takdiminde bulundu.

Etkinlik dengbej eşliğinde söylenen türkülerle devam etti, Karadeniz yöremize özgü çalgılar olan kemençe ve tulum dinletileri gerçekleştirildi. Vali Pehlivan da vatandaşlarla birlikte halay çekti, horon tepti. Dengbej, kemençe ve tulum dinletileri ile horon ve halaylar ile Şırnak İlimizde adeta bir kültür şöleni yaşandı.